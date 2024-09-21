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В Калининграде школьница помогла мошенникам обокрасть родителей

В Калининграде школьница перевела мошенникам с карты матери 300 тыс. рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Интернет-мошенники обманули 12-летнюю школьницу из Калининграда и оставили ее мать без денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что с ее банковского счета пропали 300 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что списать сбережения с карты матери мошенникам помогла несовершеннолетняя дочь потерпевшей.

Девочка хотела приобрести бонусы в онлайн-игре и вступила в переписку с неизвестными. Злоумышленники убедили ребенка приобрести три подарочных сертификата в интернет-магазине и прислать им коды активации, в результате чего с карты матери 12-летней школьницы списались все деньги. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, личности преступников устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Туве 11-летняя девочка решила сыграть в игру от блогера и лишила мать сбережений. Ребенок смотрел в интернете видео популярного блогера Димы Масленикова и увидел рекламу с предложением «угадать блогера». После этого с ней от имени блогера связались в мессенджере и стали угрожать штрафом якобы за участие в игре без ведома родителей. Напуганная девочка стала выполнять все инструкции аферистов и передала им фотографии паспорта и банковских карт матери. Мошенники также заставили ее отправить коды подтверждения.

Ранее подросток украл
https://www.gazeta.ru/social/news/2024/09/15/23928403.shtml у бабушки драгоценности на 10 млн рублей и проиграл их в онлайн-казино.

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