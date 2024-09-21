В Челябинской области мужчина избил дворника за отказ собирать металлолом

В городе Пласт Челябинской области местный житель избил женщину-дворника, которая отказалась собирать металлолом и отдавать ему вырученные деньги. Об этом сообщает URA.ru.

О произошедшем рассказали жители одной из многоэтажек, по их словам, неизвестный мужчина терроризирует женщину-дворника. Он требует, чтобы она собирала металлолом, а вырученные деньги отдавала ему.

«За то, что не взяла трубку телефона от изверга, она несколько раз получила ногами по лицу и оскорбления в свой адрес. Жильцы дома обратились в полицию», — сообщает URA.ru.

В региональном МВД факт произошедшего подтвердили, сотрудники полиции опрашивают свидетелей инцидента, потерпевшая обратилась с заявлением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу. Женщину спасти не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее в Чебоксарах мужчина с осколком бутылки устроил погром в магазине.