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Пожарные спустя ночь полностью потушили крупный пожар в Воронежской области

МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара на производстве в селе Новая Усмань

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Сотрудникам МЧС удалось потушить крупный пожар в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области спустя ночь. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. метров, отмечали в ведомстве. После ликвидации открытого горения сотрудники МЧС провели проливку и разобрали конструкции. В пресс-службе добавили, что причину возгорания еще предстоит установить экспертам.

Крупный пожар начался вечером 20 сентября. По уточненной информации, горел склад с пенопропиленовой тарой. Сначала огонь распространился на площади в 3,5 тыс. квадратных метров, но продолжал разрастаться. На месте работали более 50 спасателей и 18 единиц техники.

15 сентября сообщалось, что в Воронежской области пожарным удалось ликвидировать два ландшафтных пожара на площади 100 га. По данным ведомства, возгорания у хутора Калач на 70 гектарах и у села Песковатка на 30 гектарах были потушены около 16:00. Сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало. На место происшествия были отправлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе авиация. С 12 сентября в области действует режим повышенной готовности в связи со «сложной пожароопасной обстановкой».

Ранее очевидцы сообщили, что из-за пожара под Воронежем пришлось остановить поезд.

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