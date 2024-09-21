Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном помещении Воронежской области

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Площадь пожара достигла 4 500 кв. метров, отмечали в ведомстве. Сейчас пожарные проводят проливку и разбирают конструкции.

Крупный пожар начался вечером 20 сентября. По уточненной информации, горел склад с пенопропиленовой тарой. Сначала огонь распространился на площади в 3,5 тыс. квадратных метров, но продолжал разрастаться. На месте работали более 50 спасателей и 18 единиц техники.

15 сентября сообщалось, что в Воронежской области пожарным удалось ликвидировать два ландшафтных пожара на площади 100 га. По данным ведомства, возгорания у хутора Калач на 70 гектарах и у села Песковатка на 30 гектарах были потушены около 16:00. Сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало. На место происшествия были отправлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе авиация. С 12 сентября в области действует режим повышенной готовности в связи со «сложной пожароопасной обстановкой».

Ранее очевидцы сообщили, что из-за пожара под Воронежем пришлось остановить поезд.