Взрывы слышны еще в двух городах Украины

На Украине в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы, передает «24 канал».

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в регионе с 1:59 мск звучит воздушная тревога.

В ночь на 21 сентября взрывы произошли не только в Кривом Роге, но и в Миргороде, передал ТСН.

Тогда же украинские СМИ сообщили об ударе по Харькову и взрывах. «Страна.ua» написала о первых сильных взрывах в 22:41. Как заявил мэр города Игорь Терехов, удар был нанесен по центральному району Харькова корректируемыми авиационными авиабомбами. В полночь газета сообщила о еще одном взрыве в городе.

По данным официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога действует не только в Харьковской и в Днепропетровской, но и в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. В Черниговской области этот сигнал был отменен спустя 48 минут. Как уточняли украинские СМИ, кроме Харькова, взрывы произошли в Сумах, Кропивницком районе Кировоградской области и Черкасской области.

Ранее Брянскую область атаковали более трех десятков дронов.