Россиянам объяснили, стоит ли менять старый iPhone на новый

Главные обновления в iPhone 16 — увеличенные дисплеи, новая кнопка камеры, улучшенные микрофоны, система ИИ и поддержка более быстрого Wi-Fi. О том, стоит ли обновлять яблочный гаджет, «Газете.Ru» рассказал техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

«На самом деле, обновляться до последней модели яблочного смартфона стоит, если сейчас вы — владелец iPhone 12 или более ранней модели. В этом случае вы точно заметите изменения к лучшему — очень уж много чего изменилось просто с точки зрения размера, функций и возможностей гаджета. У современных телефонов легкие титановые корпуса, более тонкие рамки, Dynamic Island, USB-C, множество усовершенствованных функций камеры, улучшенные игровые возможности, водонепроницаемость и другие апгрейды», — объяснил он.

Если у вас iPhone 13 или 14, то решить, стоит ли обновляться, сложнее. 16-я модель лучше во всех отношениях — у нее более быстрый процессор A18 (Pro), продолжительнее время автономной работы, титановый корпус, внутренняя система искусственного интеллекта Apple Intelligence, улучшенный интерфейс Siri. Кроме того, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max может снимать видео в сверх профессиональном режиме — в разрешении 4К 120к/с.

«Однако iPhone 13 и 14 в хорошем состоянии легко могут прослужить еще несколько лет, поэтому покупку нового смартфона можно отложить. А уж если у вас iPhone 15, который все еще хорошо работает, вы вполне можете пропустить это поколение, если только не стремитесь покупать все новинки первым», — отметил Биржевой.

Если ваш iPhone немного устарел, но вы пока не готовы отдать Apple еще одну солидную сумму, продлите ему жизнь с помощью простых действий.

«Купите новый аккумулятор — ничто не лечит старый смартфон лучше, чем смена батареи. Замените треснувший экран, используя защитные пленки или стекла. Очистите порт зарядки и динамики. Обновите хранилище iCloud. Вы не можете увеличить физическую память гаджета Apple, но обновление хранилища iCloud позволит хранить большие файлы в облаке и оставлять на телефоне только то, что вам действительно нужно», — рекомендовал эксперт.

Используйте качественные аксессуары. Качественный кабель зарядного устройства и адаптер помогут избежать перегрева и других проблем с зарядкой.

«Держите зарядку на уровне 20-80% — это уменьшит вероятность глубокого разряда или перезаряда аккумулятора, сопровождающиеся с потерей емкости аккумулятора или вздутием аккумулятора. Удаляйте ненужные приложения и файлы, чтобы освободить память телефона и ускорить его работу. Также, регулярное обновление операционной системы позволит исправить ошибки и уязвимости, а также улучшить производительность устройства», — резюмировал техэкспрет.

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