Россиянам рассказали, где недорого отдохнуть до конца бархатного сезона

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на отели категории «три звезды» в популярных у туристов городах в России и за рубежом и выяснил, где можно недорого отдохнуть до конца бархатного сезона. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самый выгодный отпуск в последние теплые дни осени можно провести в Смоленске: там сутки в трехзвездочном отеле обойдутся в 1 700 рублей. Чуть больше, или 1 800 рублей, придется потратить на жилье в Иванове. А третью строчку рейтинга занял Ростов-на-Дону, где гостиницу можно забронировать за 2 000 рублей.

В топ-10 также вошли Астрахань (в бархатный сезон номер в трехзвездочном отеле там стоит порядка 2 200 рублей в сутки), Анапа (2 300 рублей), Краснодар (2 500 рублей), Санкт-Петербург (2 500 рублей), Барнаул (2 600 рублей), Пермь (2 600 рублей) и Уфа (2 700 рублей). Кроме того, гостиницу меньше чем за три тысячи рублей в сутки можно найти в Волгограде (2 700 рублей), Самаре (2 800 рублей), Саратове (2 800 рублей), Мурманске (2 900 рублей) и Москве (2 900 рублей).

В других странах этой осенью тоже можно найти очень выгодные варианты жилья, причем в основном в Азии, где сезон в разгаре или только начинается. Так, самые бюджетные каникулы получатся во Вьетнаме: в Хошимине и Нячанге номер в трехзвездочном отеле стоит порядка 1 300 рублей, а в Ханое — 1 500 рублей.

Кроме того, меньше чем за две тысячи рублей можно отдохнуть в отелях Бангкока (1 700 рублей в сутки) и Куала-Лумпура (1 800 рублей). В список вошли и другие города в Азии: Манила (2 000 рублей), Паттайя (2 000 рублей), Пхукет (2 200 рублей) и Кута (2 600 рублей).

Не слишком дорого обойдутся также каникулы в Грузии (в Тбилиси можно забронировать гостиницу за 2 400 рублей в сутки, а в Баку — за 2 800) и Египте (Хургада — 2 500 рублей, Шарм-эш-Шейх — 2 600 рублей). А ещё в топ попали Батуми (2 800 рублей) и Бишкек (2 900 рублей).

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