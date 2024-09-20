Бакальчук сообщил, что он дома и с ним «все в порядке»

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что он дома и у него «все в порядке». Видеосообщение появилось в его Telegram-канале.

«Я дома. Я в шоке. Но правда на моей стороне. Пусть восторжествует справедливость!!!» — сообщил он.

По его словам, 18 сентября в офис Wildberries в Москве он приезжал с «мирными намерениями для урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам ВБ-Девелопмент, аудита так называемого «слияния» и для ознакомления с необходимыми документами». После этого по нему и его команде открыли огонь «непонятные люди».

В пятницу ТАСС сообщал, что силовики завершили обыски у Бакальчука в рамках уголовного дела о стрельбе у офиса компании в Москве. Следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам. В их числе — Владислав Бакальчук.

Ранее стало известно, какой гонорар пообещали участникам захвата офисов Wildberries.