Ликсутов рассказал об обновлении парка служебной техники в столичном метро

Московский метрополитен принял семь новых мотовозов отечественного производства. Всего приемочные испытания сейчас проходят 20 единиц техники. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Глава Дептранса отметил, что отечественные мотовозы дадут возможность эффективнее и качественнее обслуживать инфраструктуру метро.

Эта техника работает по ночам и в технологические окна, когда движение пассажирских поездов остановлено.

Специальные составы используют при перевозке тяжелого оборудования, для доставки на объекты метрополитена сотрудников и строительных материалов, промывки тоннелей и обновления путей.

«Мы уделяем особое внимание обновлению парка не только пассажирских поездов, но и служебной техники. Она нужна для безопасной и бесперебойной работы метро. Такую задачу нам поставил мэр Москвы Сергей Собянин», --подчеркнул Максим Ликсутов.

Глава ведомства уточнил, что за этот год метрополитен примет около 40 новых единиц служебной техники от российского производителя.