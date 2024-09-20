Суд в Москве арестовал новых фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberriеs

Басманный суд Москвы арестовал еще 10 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberriеs. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство органа следствия подлежит удовлетворению, ходатайство защиты — отклонить», — передает агентство постановление судьи в отношении одного из фигурантов.

Незадолго до этого агентство сообщало об аресте других 10 человек по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberriеs в центре Москвы. Таким образом, на данный момент всего арестовано 20 человек.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее один из фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberriеs заявил о своей невиновности.