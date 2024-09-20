«Много еще не собрано»: дачников просят не паниковать из-за грядущих заморозков

Россия — зона рискованного земледелия, поэтому садоводы готовы ко всему, заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов. При этом он усомнился в прогнозе синоптиков, которые предсказали заморозки в российских регионах к началу следующей недели.

«Я думаю, -4℃ вряд ли в Подмосковье бабахнет. Все-таки не Подмосковье, наверное, имеется в виду. В принципе, заморозки на почве для этого периода не очень характерны, поэтому их не очень ждут. Много еще чего не собрано. Капуста не собрана, но и -4℃ она может перетерпеть — это достаточно морозоустойчивая культура. Виноград практически весь собран. А если вы не успели его собрать, вам дрозды-рябинники помогут: все сожрут. Там не заморозки самое главное. Яблоки поздние сорта тоже легкий заморозок выдерживают, даже иногда по снегу некоторые их собирают. Все-таки надо понимать, что есть какие-то допуски для позднеспелых культур. Кроме того, земля все-таки теплая, и поверхностный заморозок она скорее будет прогонять, потому что еще не замерзшая», — сказал Туманов.

По его мнению, от таких прогнозов синоптиков больше страдает не урожай, а сами садоводы. Поэтому эксперт советует не слушать «страшилки» Гидрометцентра.

«Как всегда, наводят панику и пугают людей. Я спокойно отношусь к сюрпризам природы. Потому что как ни пугают, все это переживаем. Мы все-таки зона рискованного земледелия. Мы готовы практически к любым проблемам: к ранним весенним заморозкам, к осенним. Так что это не есть что-то экстраординарное. Каждый месяц такие вопросы. Нужно поменьше обращать внимание. Если где-то в каких-то регионах бывает, не нести на всю Россию. Да, те же весенне-ранние заморозки побили в отдельных регионах, а в каких-то регионах все в порядке. И поэтому на всю страну распространять то, что плохое где-то происходит, нельзя. Всегда так бывает, что по какой-то культуре в один год неурожай, зато компенсируется урожаем по другим культурам. Наши садоводы ко всему готовы, спокойно ко всему относятся и уже не слушают страшилки, которые разносит Гидрометцентр, а журналисты – подхватывают», — заключил Туманов.

О том, что в Подмосковье придут первые осенние заморозки, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в воскресенье 22 сентября в европейской части России произойдет резкое похолодание, температура будет доходить до 2-7°С ночью и 11-16°С днем.

«В понедельник тоже температура будет ниже нормы на 2°С, и уже прогнозируется в Москве и области от 1°С ниже ноля, -1 – +4°С, а дневные температуры в Москве будут 12-14°С, по области – 10-15 °С», — сказал Вильфанд.

МЧС предупредило, что в ночные и утренние часы в Москве 22-24 сентября ожидаются заморозки до -2°С, а местами до -4°С.

Ранее синоптик Леус назвал 10 сентября в Москве самым жарким за 75 лет.