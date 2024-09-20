Завершены обыски у Бакальчука в рамках дела о стрельбе

Силовики завершили обыски у сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука в рамках уголовного дела о стрельбе у офиса компании в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе следственных действий по месту жительства Бакальчука изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Обыски завершены», — сообщил источник.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — Владислав Бакальчук.

Ранее стало известно, какой гонорар пообещали участникам захвата офисов Wildberries.