Один из фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberriеs заявил о своей невиновности

Один из фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberriеs Михаил Нельсон-Гирст не признает свою вину. Об этом он заявил в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

«Нет, конечно», — сказал он.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — Владислав Бакальчук.

Ранее сообщалось, что участник перестрелки у офиса Wildberries служит в батальоне «Ахмат».