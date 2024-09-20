20-милионное дерево акции «Сохраним лес» высадили в Бурятии

В рамках акции «Сохраним лес» 20-милионное дерево было высажено на месте горельника в Бурятии, сообщили организаторы.

Всего в Бурятии высадили более 60 000 молодых сосен. Для высадки подготовили 15 га территории Заиграевского лесничества. В 2020 году лес сильно пострадал от лесных пожаров.

Восстанавливать лесополосу приехали свыше 350 человек: представители органов власти республики, предприятий, общественных организаций и местные жители.

В этом году регион пополнит лесной фонд России на 770 тысяч деревьев, что превосходит показатель прошлого сезона в 6,7 раза.

Акция «Сохраним лес» прошла 20 сентября и в столице Колымы Магадане. Центральное мероприятие состоялось при участии представителей лесных ведомств и активистов Магаданского регионального отделения «Волонтеры Победы».

Саженцы березы и черемухи высаживали во дворе магаданской Детской музыкальной школы, которая в прошлом году кардинально преобразилась благодаря федеральному проекту «Культурная среда».

Всего в рамках акции «Сохраним лес» в период осенней лесовосстановительной кампании будет высажено 70 миллионов деревьев.