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Россиян предупредили о серьезной опасности сочетания кофе и сигарет

Врач Холдин: сочетание кофе и сигарет может спровоцировать проблемы с сердцем

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Unsplash

Сочетание кофе и сигарет грозит серьезными проблемами с сердечно-сосудистой системой. Об этом предупредил психиатр-нарколог, внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Известно, что кофе обладает бодрящим эффектом. При этом кофе вызывает сердцебиение и спазм сосудов. Сигареты тоже провоцируют спазм сосудов, так что это сочетание увеличивает артериальное давление, что ведет к высокому риску развития различных сердечно-сосудистых проблем, включая инсульт», — сказал Холдин.

Он также отметил, что сочетание электронных курительных гаджетов с кофе не менее опасно, поскольку в них также содержится никотин.

В 2024 году ученые из Католического университета Сантьяго-де-Гуаякиль (Эквадор) установили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее в сравнении с традиционным курением. Однако самым опасным для здоровья мозга выступает сочетание двух этих вредных привычек. Результаты исследования представлены на 149-м ежегодном собрании Американской неврологической ассоциации (ANA).

Ранее врач назвал главные причины развития рака языка.

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