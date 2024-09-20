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В Запорожской области украинцу дали срок за шпионаж

Запорожский суд приговорил украинца Спартесного к 12 годам тюрьмы за шпионаж

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего гражданина Украины Сергея Спартесного, он осужден за шпионаж. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым в Telegram.

В материале сообщается, что Спартесный, проживающий в Энергодаре, в мае 2023 года собирал сведения о марках и номерах автомобилей, используемых сотрудниками российских правоохранительных органов. Данные, как установил суд, он передавал сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ). Эта информация могла быть использована для нанесения ВСУ огневых ударов.

Спартесный приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

19 сентября Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии украинца Александра Матюхина, который обвинялся в передаче информации о дислокации ВС России брату из Вооруженных сил Украины. Суд установил, что с июля 2022 года по март 2023 года Матюхин собирал информацию о местоположении военной техники и подразделений ВС РФ в Запорожской области. Эти данные, как утверждается, он отправлял своему брату, служащему командиром взвода артиллерийской разведки украинской армии.

Ранее ФСБ уличила в госизмене программиста из Тюмени за связь с иностранной организацией.

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