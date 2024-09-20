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«Есть угроза? Нет угрозы»: глава Суджанского района сообщил, что не знал о наступлении ВСУ

Глава Суджанского района Богачев заявил, что был дезинформирован о вторжении ВСУ

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Глава Суджанского района Александр Богачев заявил, что был дезинформирован о наступлении ВСУ в Курской области. Об этом он сказал на встрече с вывезенными жителями региона в Подмосковье, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я также был дезинформирован, как и все остальные люди. Я не знал о предстоящем наступлении, честно вам признаюсь. Утром я приехал в комендатуру пограничного управления. Мне сказали, что прошло только два танка, которые направились в сторону пункта пропуска. И вышла группа, которая их сейчас ликвидирует. Я говорю: «Есть угроза?». Нет угрозы. Со мной были люди, они могут это подтвердить», — объяснил Богачев.

Он добавил, что не покинул территорию района после начала наступления украинских военных.

«Честно сказать, до последнего я верил, что у нас стоят солдаты, которые нас защитят. Я в 10 часов вечера пешком выходил из больницы. Слышал, как работали наши танки. Я думал, что подошли и защищают. До 11 часов я был в администрации», — подчеркнул глава района.

Александр Богачев также рассказал «Газете.Ru», как вывозил мирных жителей Суджи на бронированном банковском фургоне в первые дни наступления ВСУ. И объяснил, почему не удалось вывезти всех.

6 августа украинские военные пересекли границу и зашли на территорию Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Спустя полтора месяца несколько районов все еще остаются под контролем ВСУ.

Ранее местные власти рассказали, сколько россиян остались в занятых ВСУ районах.

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