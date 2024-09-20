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СК просит арестовать более 20 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries

Суд: СК запросил арест более 20 фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries

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Антон Вылекжанин/РИА Новости

Следственный комитет обратился с просьбой об отправке под арест более 20 новых фигурантов дела о перестрелке, произошедшей возле офиса Wildberries. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Басманного суда Москвы.

При этом в суде уточнили, что среди запрашиваемых арестов нет ходатайства о задержании Владислава Бакальчука.

Накануне суд принял решение о заключении под стражу шести подозреваемых до 18 ноября. Как сообщает один из участников процесса, по этому делу пока что было задержано и допрошено 27 человек.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее Владислав Бакальчук рассказал, кто открыл стрельбу у офиса Wildberries.

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Стрельба в офисе Wildberries
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