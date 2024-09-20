СК попросил арестовать седьмого фигуранта дела о перестрелке у офиса Wildberries

Следствие просит арестовать седьмого фигуранта дела о перестрелке возле офиса Wildberries Умара Чичаева. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигуранта дела о перестрелке у офиса Wildberries Чичаева У. С.», — сказано в сообщении суда.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее суд арестовал шесть фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries.