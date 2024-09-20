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Названа причина схода вагонов с рельс в Свердловской области

Прокуратура: три грузовых вагона сошли с путей в Алапаевске из-за негодных шпал

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Телеграм-канал «ТВК»

Грузовые вагоны сошли с путей в Алапаевске Свердловской области из-за негодных шпал на приемо-отправочном пути. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Ведомство провело проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту инцидента, произошедшего 1 августа, когда при роспуске вагонов произошел сход трех полувагонов, груженых мелочью коксовой, на седьмом пути станции Алапаевск.

По ее результатам прокуратура установила, что работниками Егоршинской дистанции инфраструктуры при осмотре путей не были приняты меры по устранению негодных шпал на приемо-отправочном пути.

В отношении начальника дистанции, который руководит работами по ремонту и содержанию ЖД путей, и ее работников возбуждены дела об административном правонарушении по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ЖД транспорта.

3 сентября шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская в Забайкальском крае.

Ранее сообщалось, что в России хотят массово устанавливать камеры на железнодорожных переездах.

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