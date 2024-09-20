На место тушения пожара в Подольске прилетел вертолет

К тушению пожара в производственном здании в Подольске Московской области подключили вертолет Ми-26. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В здании частично обрушилась крыша, отметили в ведомстве.

По последним данным МЧС, площадь пожара в производственном здании в Подольске выросла до 4,8 тыс. квадратных метров. Там уточнили, что 30 человек самостоятельно эвакуировались из здания.

В работе по ликвидации пожара принимают участие более 70 специалистов и 24 единицы техники. Причины пожара в МЧС пока не сообщали. По данным ведомства, пострадавших нет.

Этой же ночью локализовали пожар в складском помещении в подмосковной деревне Апаринки. Площадь пожара составила 4 200 кв. метров. Склад находится на Проектируемом проезде, во владении №10. В тушении участвуют 65 спасателей и 22 машины. До этого усилили группировку сотрудников МЧС для тушения пожара на складе. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

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