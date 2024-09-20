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В Совфеде объяснили слова о «запрете» на строительство однушек в России

Сенатор Широков объяснил призыв запретить строительство однушек

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Pexels

В России не идет речь о полном запрете на строительство однушек, предлагается лишь снизить их удельный вес в проценте возводимого жилья в пользу двушек и трешек. Так зампред комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Анатолий Широков в беседе с НСН объяснил свои слова о том, что однокомнатные квартиры портят демографию в России.

Напомним, сообщалось, что Широков обвинил «однушки» в низкой рождаемости и назвал их «путь в никуда». По его мнению, это недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия.

Однако сообщения о призыве запретить строительство таких квартир – это провокация, заявил сенатор. Он отметил важность наличия маневренного фонда на рынке жилья, когда однокомнатные квартиры покупаются на время или для последующей сдачи в аренду.

«И в этом смысле запрещать строительство однокомнатных квартир - конечно же, нет. То, о чем я говорил, совершенно в другой плоскости лежит», – объяснил Широков.

Он подчеркнул, что призывал сделать акцент на строительстве двух- и трехкомнатных квартир, которые необходимы для создания семей. Сегодня трешки в десяти разных регионах занимают от 18% до 25% объемов строящегося жилья, а основной сегмент приходится на однушки. Поэтому необходимо снизить их «удельный вес».

При этом сенатор согласился, что улучшить показатели демографической ситуации одним строительством больших квартир невозможно, отметив важность господдержки семей. Важно создавать комфортные условия для россиян, а не для застройщиков, стремящихся продать им квартиры, заключил Широков.

В Госдуме ранее заявили, что россияне массово покупают однушки «не по доброй воле».

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