Площадь пожара в Подмосковье увеличилась до 4,8 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в производственном здании в Подольске Московской области увеличилась до 4,8 тыс. квадратных метров. Об этом сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«В Подольске площадь пожара — 4 800 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что 30 человек самостоятельно эвакуировались из здания.

В работе по ликвидации пожара принимают участие более 70 специалистов и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на площади 3,6 тыс. квадратных метров.

Причины пожара в МЧС не сообщали. По данным ведомства, пострадавших нет.

Ночью 20 сентября МЧС сообщало о тушении пожара на складе в деревне Апаринки под Москвой. В здании произошло обрушение кровли.

Ранее в Энгельсе мальчик поджигал мусор с друзьями и обгорел.