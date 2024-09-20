Родителям рассказали, как защитить ребенка от простуды осенью

В осенний период дети часто заражаются респираторными вирусными инфекциями из-за изменения погоды и контактов в учебных учреждениях. Чтобы укрепить иммунитет ребенка, важно следить за его питанием. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«Включите в рацион продукты, богатые витаминами C и D: цитрусовые, ягоды, рыбу, яйца и молочные продукты. Они помогут укрепить защитные силы организма», — посоветовала врач.

Также, по ее словам, важно регулярно мыть руки, одеваться по погоде, проветривать и увлажнять помещения, а также соблюдать режим сна и питания.

До этого врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Зарема Тен посоветовала осенью сдать общий анализ крови, чтобы выявить скрытые воспалительные процессы, а также проверить уровень витамина D и глюкозы. Все это, по ее словам, поможет вовремя обнаружить проблемы при их наличии и укрепить иммунитет перед холодами.

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