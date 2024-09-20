На Кубани пьяный охранник школы справил нужду при детях

Жительница Краснодара пожаловалась на охранника школы, где учится ее ребенок. По ее словам, мужчина справил нужду прямо за оградой учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

Все произошло на улице Якова, у школы №104. Как утверждает очевидица, мужчина в форме охранника, шатаясь вышел за калитку территории и направился к белым «Жигулям», припаркованным у дороги. Он попытался открыть машину, но не мог вставить ключ в замок, после чего справил нужду прямо у двери авто. По словам женщины, неподалеку стояли дети.

После этого охраннику все же удалось попасть в салон машины, где он заснул. Женщина предположила, что сотрудник ЧОП находился в состоянии опьянения.

«Наши дети подвергаются опасности, ждете, пока не случится какая-нибудь беда? Хотелось бы предать огласке, потому что это дно деградации», — возмутилась краснодарка.

В пресс-службе городской полиции отреагировали на сообщение и заявили, что проводят проверку.

Ранее жительница Новосибирска пожаловалась на пьяных охранников в больнице.