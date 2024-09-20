В Rambler&Co отметили важность применения своих технологий в развитии ИИ

Чтобы идти вперед в сфере ИИ, необходимо использовать свои технологии, заявила директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова на сессии «Искусственный интеллект в медиапространстве: технологии, тенденции, риски, регулирование» в рамках «Международного технологического конгресса».

«Если руки тянутся к ChatGPT, то про него надо знать все, изучать, но в своих продуктах применять и совершенствовать только российские сервисы – мы, например, используем GigaChat», — рассказала она.

Также в сессии приняли участие генеральный директор Picvario и член рабочей группы международного совета по прессе и телекоммуникациям IPTC Сергей Фомин, продюсер, основатель и генеральный директор студии «Паровоз» Антон Сметанкин и другие.

Участники пришли к выводу, что пользователи должны знать, если контент был сгенерирован искусственным интеллектом.