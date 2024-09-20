Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка через поцелуй в суде попыталась передать наркотики возлюбленному

В Новосибирске женщина пыталась поцелуем передать возлюбленному наркотики в суде

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Новосибирске женщина попыталась через поцелуй передать возлюбленному наркотики в суде. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.

Инцидент произошел на объекте отдела судебных приставов по Кировскому району, когда сотрудники правоохранительных органов вели подсудимого в зал заседания. На лестничной площадке второго этажа находилась женщина, которая не подчинилась требованию стража порядка отойти с прохода.

Затем подсудимый резко сократил дистанцию с женщиной, чтобы ее поцеловать, однако в этот момент правоохранитель увидел у нее во рту сверток, обмотанный желто-зеленой изолентой. Страж порядка пресек контакт, и россиянка уронила свою «передачку». Выяснилось, что это были наркотики.

Женщина оказала сопротивление при задержании и попыталась договориться со стражами порядка, что «ничего не было». В ее отношении составили административный протокол.

Ранее мужчина перевозил наркотики в сабвуфере и попался полиции в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами