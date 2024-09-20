Россиянка через поцелуй в суде попыталась передать наркотики возлюбленному

В Новосибирске женщина попыталась через поцелуй передать возлюбленному наркотики в суде. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.

Инцидент произошел на объекте отдела судебных приставов по Кировскому району, когда сотрудники правоохранительных органов вели подсудимого в зал заседания. На лестничной площадке второго этажа находилась женщина, которая не подчинилась требованию стража порядка отойти с прохода.

Затем подсудимый резко сократил дистанцию с женщиной, чтобы ее поцеловать, однако в этот момент правоохранитель увидел у нее во рту сверток, обмотанный желто-зеленой изолентой. Страж порядка пресек контакт, и россиянка уронила свою «передачку». Выяснилось, что это были наркотики.

Женщина оказала сопротивление при задержании и попыталась договориться со стражами порядка, что «ничего не было». В ее отношении составили административный протокол.

Ранее мужчина перевозил наркотики в сабвуфере и попался полиции в Москве.