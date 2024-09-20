В России хотят ужесточить ответственность за преступления в сфере миграции

Правительство России планирует представить в Государственной думе законопроекты, направленные на ужесточение административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере миграции, включая фиктивную регистрацию на миграционный учет. Об этом говорится в письме вице-премьера Татьяны Голиковой, адресованном спикеру Госдумы Вячеславу Володину, пишет РИА Новости.

В письме отмечается, что «в правительственных кругах ведется работа по вопросам ужесточения мер ответственности за правонарушения в миграционной сфере, в частности, связанные с фиктивными постановками на миграционный учет».

В скором времени соответствующие федеральные законопроекты будут внесены в Госдуму в установленном порядке.

До этого замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщал, что с 1 декабря 2024 года в аэропортах Москвы в рамках эксперимента иностранцев, въезжающих на территорию России, начнут проверять по фото и дактилоскопии. По его словам, после апробации метода правительство совместно с коллегами из ФСБ будет рассматривать вопрос о введении алгоритма на все пограничные переходы.

Ранее в Ростовской области мигрант пытался изнасиловать 14-летнюю девочку на остановке.