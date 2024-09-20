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В МИД выразили беспокойство из-за действий НАТО у границ Союзного государства

МИД РФ: провокации НАТО у границ Союзного государства вызывают беспокойство

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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Нарастание провокационных действий Североатлантического альянса (НАТО) у границ Союзного государства России и Белоруссии вызывает беспокойство. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

В сентябре стало известно, что Польша стягивает войска к западным границам Белоруссии.

Своим мнением по этому вопросу поделился военный эксперт Александр Алесин. По его мнению, во-первых, Варшава не оставляет надежд завладеть западно-белорусскими землями, а во-вторых пытается сохранить угрозу для России и Союзного государства.

Как сообщил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, Польша развернула группировку вооруженных сил численностью до 17 тысяч человек вблизи границы с Белоруссией, при этом восемь тысяч военных находятся непосредственно «у рубежей».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наращивании учений НАТО, связанных с возможными кризисами в Арктике. Он также отметил, что Россия полностью готова отстаивать интересы в Арктике.

Ранее в Совфеде заявили, что Белоруссию не смогут втянуть в военное противостояние с Украиной.

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