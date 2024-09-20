Россиянам объяснили, что делать с гаджетами после взрывов пейджеров в Ливане

Россиянам не стоит бояться, что они столкнутся со взрывами каких-то устройств, в том числе смартфонов — вероятность этого крайне мала. Все современные гаджеты оснащены средствами контроля за аккумуляторами, поэтому гораздо опаснее звонки мошенников, а не взрывы, рассказал председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с Общественной Службой Новостей.

Произошедшая в Ливане история связана только со специальной партией устройств, сделанных на специальной территории, где особого контроля за ними нет, отметил эксперт. Он подчеркнул, что это эксклюзивно изготовленные гаджеты, легальные так себя повести не могут.

В теории, «ядерную бомбу» можно сделать из любого технического достижения, считает Клименко.

«С технической точки зрения я бы к этому относился без особой паники, разумно понимая, что да, это риск прогресса, но он на самом деле не самый большой, если средства контроля хоть как-то работают», — объяснил он.

Угроза мошенников гораздо реальнее, чем вероятность взрыва смартфона, поэтому лучше обращать внимание на это, заключил эксперт.

Напомним, более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Более тысячи раненых госпитализировали, восьмерых человек не удалось спасти, среди них — один восьмилетний ребенок.

Ранее россиянам объяснили, как обезопасить себя от взрыва смартфона.