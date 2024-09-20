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Прилетевшей в Таиланд туристке грозит тюремный срок вместо отдыха

В Таиланде прилетевшей на отдых туристке грозит тюремный срок за старый оверстей

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Day2505/Shutterstock/FOTODOM

Иностранную туристку арестовали по прилету на Пхукет — ей грозит до двух лет лишения свободы за старое нарушение визового режима. Об этом сообщает портал «ТурДом» со ссылкой на пресс-службу иммиграционного контрольно-пропускного пункта Пхукета.

Жительница Австралии прилетела в королевство на отдых и была задержана стражами правопорядка сразу после прохождения пограничного контроля. Как пояснили в иммиграционной службе, 49-летняя туристка во время своего предыдущего визита превысила разрешенный лимит пребывания в стране. Каким-то образом женщина смогла пройти контроль на вылете и покинула королевство, не оплатив штраф. Данные нарушительницы сохранились в электронной базе, поэтому при повторном визите ее доставили в отделение полиции. К этому времени полиция выписала ордер на арест женщины и направила дело в суд. Теперь австралийке может грозить не только штраф (до 20 тыс. батов, или 56 тыс. рублей), но и до двух лет тюремного срока.

Ранее в Таиланде россиянин попал за решетку, работая за еду.

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