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Профессор рассказал, кому из взрослых полезно спать днем

Профессор Бузунов: профессиональным спортсменам полезно спать днем

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Depositphotos

Спать днем полезно не только детям, но и взрослым, особенно если они недосыпают ночью. Об этом kp.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.

Помимо этого, дневной сон особенно необходим тем, у кого есть индивидуальная особенность — сонливость в обеденное время, отметил врач.

«Бывает, что человек и ночью поспал достаточно, и днем с удовольствием приляжет. В период с 13 до 16 часов происходит снижение активности головного мозга. Кто-то этого не замечает, а кто-то настолько это чувствует, что даже может уснуть», — добавил Бузунов.

Еще одна категория, которой стоит спать днем, — люди с повышенной потребностью в отдыхе. К ним относятся профессиональные спортсмены, специалисты, связанные с тяжелым физическим трудом, беременные женщины или выздоравливающие от болезней.

Врач-невролог Максим Панков до этого говорил, что короткий сон помогает быстро восстановить силы, однако важно спать не более 30 минут и не позднее, чем за восемь часов до ночного сна. При более длительном сне мозг может перейти в фазу глубокого сна. Проснуться из нее сложнее, возможны сонливость и чувство разбитости, предупредил врач.

Ранее россиянам рассказали, как быстро восстановить силы днем.

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