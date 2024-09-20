Место работы террориста-барбера из «Крокуса» вновь открыто

Барбершоп, где работал участник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», вновь открылся. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о Мухаммадсобире Файзове, который работал в барбершопе в Тейково в Ивановской области.

Продавец из соседнего магазина Максим рассказал, что барбершоп пока не работает, однако он надеется, что салон скоро откроется. По словам мужчины, обвиняемый в теракте Файзов хорошо работал.

До этого стало известно, что в квартире, в которой жил обвиняемый в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов, часто шумели, из-за чего туда вызывали полицию.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Всего под стражей оказались 12 человек.

Ранее стала известна судьба квартиры, которую снимали террористы из «Крокуса».