Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году должно быть признано судом незаконным.

«Для нас важнейшей частью этой работы является признание актов о передаче Крыма несостоятельными с юридической точки зрения», — сказал Константинов.

Глава крымского парламента подчеркнул, что эти документы имели для крымчан «катастрофические последствия». Он обратил внимание, что если бы полуостров не был передан УССР, то после распада Советского Союза его жители не столкнулись бы с принудительной украинизацией.

По словам Константинова, актами 1954 года были нарушены три конституции. Крым до 2014 года оставался «инородным телом» в составе Украины, его жителей считали «потенциальными врагами».

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ, а также назначить дату соответствующего референдума на 16 марта того же года. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России. В июле в Крыму приняли необходимые меры безопасности с учетом угроз, исходящих от Украины.

Ранее в Польше предложили забрать Крым у России, но не отдавать Украине.