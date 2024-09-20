В Москве в суд поступило новое дело актера из «Глухаря»

В военный суд в Москве поступило новое уголовное дело известного по телесериалам российского актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В начале этого года артист заочно уже получил пожизненный срок за госизмену. По новому делу он будет проходить как член организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). Его обвинили в террористических и других преступлениях, совершенных во время нападений на приграничные районы Брянской и Белгородской областей.

Во 2-й Западный окружной военный суд уже поступили материалы уголовного дела в отношении лидеров и участников запрещенного в России террористического РДК.

«19 сентября дело было передано судье, после изучения материалов следствия он определит дату первого заседания», — уточнили в публикации.

В статье обратили внимание, что процесс будет проходить в заочном режиме, так как обвиняемые находятся на территории Украины, он будет закрытым, так как в деле содержатся материалы, содержащие гостайну.

В феврале следствие установило, что Канахин в составе отряда украинских диверсантов как минимум дважды нападал на российские села.

В начале сентября сообщников актера Канахина из РДК объявили в международный розыск.