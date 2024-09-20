Пропал владелец компании, причастной к взрывам пейджеров в Ливане

Гражданин Норвегии Ринсон Йоси, владелец болгарской компании Norta Global Ltd, которая подозревается в причастности к поставкам пейджеров в Ливан, пропал после взрывов этих устройств. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Йоси уехал в заранее запланированную поездку, однако его работодатель не смог с ним связаться и обратился в службу безопасности Норвегии. Ведомство начало предварительное расследование.

При этом нет доказательств, что Йоси был осведомлен о взрывчатке, заложенной в пейджеры. 17 сентября у членов «Хезболлы» взорвались личные устройства. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что Израиль усилил бомбардировки на юге Ливана.