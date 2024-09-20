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Новгородские инженеры разработали умный привод для автоматического закрытия окна

В Новгородском университете разработали умный привод для автозакрытия окна

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Shutterstock

Инженеры изобрели умный привод для автоматического закрытия окна. Об этом сообщили в пресс-службе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, передает ТАСС.

«Умного помощника NovADrive, который позволяет закрывать окна, разработали в <…> лаборатории робототехники и мехатроники», — рассказали в вузе, уточнив, что автор версии интеллектуального привода для окна — Никита Соснин.

Эта маленькая коробка легко монтируется на окно вместо стандартной пластиковой ручки. Устройство управляется голосовыми командами и автоматически регулирует степень открытия или закрытия окна. Это зависит от внешних факторов-раздражителей: дыма, выхлопных газов, температуры воздуха. Датчики, которые установлены в устройстве, и дают сигнал программе.

Одну из партий умного привода направят в социальные учреждения в рамках программы «Цифровая забота».

В июне стало известно, что компания из Японии создала фильтр, который превращает гневные крики в спокойную речь благодаря искусственному интеллекту.

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