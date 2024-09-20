Биогеронтолог объяснил, реально ли вылечить человечество от старости

Одна из научных концепций рассматривает старение как аутовоспалительное заболевание: с возрастом в организме происходят нарушения на уровне тканей, накапливаются мочевая и рениевая кислоты, начинаются воспалительные процессы. Когда ученые изобретут таблетку от старости и над чем сегодня работают биогеронтологи, «Газете.Ru» рассказал директор научно-исследовательского института биологии старения Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Алексей Москалев.

Бигеронтологи считают, что старение — это хроническое аутовоспалительное заболевание. Его симптомы — это такие недуги, как сердечно-сосудистые болезни, нейродегенеративные процессы, рак.

«Сейчас на Земле больше пожилых людей, чем за всю историю человечества. Люди в возрасте страдают сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, метаболическими расстройствами, болезнью Альцгеймера. Мы можем дать им шанс жить здоровой, счастливой жизнью, только устранив причины этих болезней. Речь идет не о продлении жизни, а о том, чтобы понять причины заболеваний, которые инвалидизируют людей, базовые механизмы старения, и тогда мы сможем предотвратить хронические недуги. Также многие стартапы занимаются старением не для того, чтобы побороть его, а для того, чтобы найти ключи к лечению сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний», — рассказал ученый.

Ученые изучают старение в первую очередь для того, чтобы улучшить качество жизни миллиардов людей. Вместе с тем исследователи проводят эксперименты по увеличению продолжительности жизни. Пока на плодовых мушках.

«Мы добились радикального продления жизни плодовых мушек. В нашей лаборатории они живут до 213 дней, тогда как в природе их жизнь заканчивается через 60 дней. Ученые уже достаточно знают для того, чтобы продлить жизнь модельному организму. Следующий шаг — провести подобные эксперименты на мышах», — отметил Москалев.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях гипертонии.