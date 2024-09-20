Названы причины возникновения «кортизолового живота»

Жировые отложения на талии могут появляться на фоне стресса, но это не единственная причина. Врач-эндокринолог, основательница школы питания и гормонального здоровья Seeds Юлия Сидорова объяснила в разговоре с «Газетой.Ru», что одним снижением уровня кортизола проблема не всегда решается.

По словам врача, в медицине нет термина «кортизоловый живот», эта формулировка не более научна, чем «спасательный круг», которым также называют отложения жира в области живота. Круглый, выпирающий живот, контрастирующий по объему с другими частями тела, может быть как следствием определенного образа жизни, так и симптомом медицинского диагноза.

«Есть исследования, доказывающие, что кортизол может влиять на распределение жира в организме, особенно способствуя его накоплению в области живота. Это связано с тем, что висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, имеет больше рецепторов для кортизола, — пояснила врач-эндокринолог. — Но снижение уровня этого гормона само по себе не гарантирует уменьшение жировых отложений в области живота. Избыточный вес в большинстве случаев — это комплекс причин», — отметила специалист.

Некоторые люди в стрессовые моменты теряют аппетит, другие наоборот начинают «заедать» негативные эмоции. Таким образом повышенный уровень кортизола будет сопутствующей, но не первопричиной накопления лишнего веса. И в этом случае важно найти иной способ справиться со стрессом: прогулки, спортзал, общение с близкими людьми.

К факторам, влияющим на распределение жира в организме кроме привычек питания относят физическую активность. Скорректировав рацион и добавив спорт, можно снизить вес в целом, но не локально в определенной области.

«Есть и другие причины, влияющие на выпирающий живот. Одна из них — неправильная осанка. Избыточный изгиб позвоночника вперед (кифоз) или назад (лордоз) изменяет естественное положение внутренних органов и мышц. Это может привести к тому, что живот будет казаться более выпирающим. В этом случае решение — работать над осанкой», — сказала врач.

Есть и медицинские причины, к которым относятся генетические особенности, уровень других гормонов в организме, накопление жидкости в брюшной полости, вздутие живота из-за неправильного питания, синдром раздраженного кишечника, запоры.

«Таким образом повышенный уровень кортизола может быть одной из причин локализации жира на животе, но не единственной», — резюмировала она.

Ранее врач предупредила об опасности «синдрома чая с бутербродом».