Россиян предупредили, чем опасен храп

По статистике, храп наблюдается у 40% мужчин и 20% женщин, причем с возрастом эти показатели увеличиваются, рассказала «Газете.Ru» оториноларинголог «СМ-Клиника», к.м.н. Наталья Лукань.

Она отметила, что механизм появления храпа довольно непростой. Он может возникнуть в любом отделе дыхательных путей, где есть сужения или препятствия при прохождении воздуха.

По мнению лор-врача, основной причиной появления храпа является особое строение верхних дыхательных путей, а именно: искривление перегородки носа, гипертрофия или расширение носовых раковин, полипы в носу, наличие аденоидов в носоглотке, низкое расположение мягкого неба, гипертрофия небных миндалин, сильный отек носо- и ротоглотки при респираторно-вирусных заболеваниях. В некоторых случаях это может быть также нарушение зубочелюстной системы.

Отдельная группа пациентов, страдающих храпом, — люди с избыточным весом. Эта проблема у полных людей объясняется жировыми отложениями между мышцами шеи, которые приводят к сужению просвета глотки.

Многие ошибочно считают, что единственная угроза храпа — в психологическом дискомфорте, который постоянно испытывают вторая половинка храпящего или его близкие родственники. Но, по словам врача, это совсем не так. Храп связан с опасным состоянием, так называемым синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). Простыми словами, это кратковременная остановка дыхания во сне. Эти паузы могут длиться от 15 секунд до нескольких минут, и все это время жизненно важные органы (легкие, головной мозг и др.) испытывают кислородное голодание, сказала она.

«Постоянный недосып, мигрень, усталость и разбитость в течение дня — далеко не самое плохое, что может вызвать апноэ. Главная угроза кроется в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений», — отметила оториноларинголог.

Она добавила, что у людей с апноэ на фоне плохого сна большие риски развития аритмий и повышенного давления. Самые опасные для здоровья и жизни пациента патологии — атеросклероз, сердечная недостаточность, инфаркты и инсульты.

Вместе с тем своевременное лечение храпа поможет избежать многих из вышеперечисленных проблем. Достаточно только восстановить правильное дыхание во сне. В настоящее время лечение храпа проводится врачами нескольких специальностей, таких как сомнолог, кардиолог, лор-врач и челюстно-лицевой хирург.

В медицине существует несколько методик, эффективно справляющихся с данной проблемой. Например, СИПАП-терапия — лечение апноэ с помощью специального аппарата, регулирующего поступление воздуха в легкие во время сна.

В случае недостаточной результативности СИПАП-терапии рекомендуется хирургическое лечение. Для коррекции, например, тканей мягкого неба применяется пластика мягкого неба (сомнопластика), которая выполняется с помощью радиоволнового или лазерного воздействия. Операция длится всего 30 минут и проводится под местной анестезией, позволяя пациентам быстрее пройти процесс выздоровления. Для уменьшения размеров небного язычка лучшим вариантом станет лазерная или радиоволновая увулопластика. А для исправления носовой перегородки используется эндоскопическая септопластика. Эти методики являются признанным стандартом в лор-хирургии.

Специалист также посоветовала всем, кто страдает храпом, не пытаться решить проблему самостоятельно, а показаться врачу и обсудить со специалистом варианты лечения.

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