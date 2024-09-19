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Эксперты ООН осудили взрывы устройств в Ливане

ООН призвала привлечь к ответственности причастных к взрывам устройств в Ливане

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Global Look Press

Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) осудили подрывы устройств связи в Ливане, указав на необходимость привлечения к ответственности причастных к этой атаке. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара по правам человека ООН.

В заявлении подчеркивается, что в случае подобных атак необходимо проводить незамедлительное и независимое расследование, чтобы установить истину и привлечь виновных к ответственности за произошедшее.

Эксперты ООН считают, что такие нападения являются нарушением норм международного гуманитарного права, а также расцениваются как военные преступления.

17 сентября в Ливане у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры.

Серия взрывов в стране на этом не закончилась: они раздались вновь 18 сентября. В ходе второй волны взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литийионных аккумуляторах.

В результате обеих атак пострадали тысячи человек.

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

По информации агентства Reuters, в планировании операции, которую израильтяне готовили более года, участвовало подразделение 8200 Армии обороны Израиля. Его специалисты изучали, как внедрить этап с начинением взрывчаткой в производственный процесс.

Ранее был назван возможный способ подрыва пейджеров в Ливане.

Все новости на тему:
Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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