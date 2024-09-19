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Матвиенко пошутила на женском форуме про подаренный пейджер

Матвиенко рассказала анекдоты про тюрьму и пейджер на женском форуме

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала свой любимый анекдот во время выступления на полях IV Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Политика процитировала газета kp.ru.

«Две женщины сидели вдвоем в тюрьме 10 лет. Так вышло, что освободились одновременно. Вышли за ворота. И проговорили еще два часа», — пошутила Матвиенко.

По ее словам, этот анекдот ей нравится за то, что он характеризует многих женщин.

Telegram-канал РБК опубликовал видео с форума, где глава Совфеда рассказала еще один анекдот, на этот раз на злобу дня.

«Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — пошутила она.

Вероятно, шутка намекает на инцидент, который произошел 17 сентября в Ливане, где взорвались тысячи пейджеров и раций членов «Хезболлы», которые, предположительно, заранее были начинены взрывчаткой и оборудованы дистанционно управляемым детонатором израильскими спецслужбами. В результате инцидента пострадали тысячи человек.

Ранее Матвиенко заявила, что предложила создать в России министерство счастья в шутку.

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