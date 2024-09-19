По делу о стрельбе у офиса Wildberries задержали 27 человек

По делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы в среду, 18 сентября, были задержаны 27 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса в Басманном суде.

«Вчера задержали и допросили 13 человек, сегодня — 14», — рассказал он.

По его словам, Следственный комитет (СК) России намерен ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. 13 сентября сообщалось, что ООО «РВБ» (объединенная компания Russ и Wildberries) собирается подать в суд на «ВБ девелопмент» (ее учредитель — Владислав Бакальчук).

Ранее Бакальчуки обвинили друг друга в нападении со стрельбой.