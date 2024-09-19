Арестован первый фигурант дела о перестрелке у офиса Wildberries

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу первого фигуранта уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в столице. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на одного из участников процесса.

По его словам, фигуранта арестовали на два месяца.

19 сентября сообщалось, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав.

Накануне у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее стало известно, какой гонорар пообещали участникам захвата офисов Wildberries.