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Мужчина, угрожавший вырвать язык учительнице в челябинской школе задержан

Baza: мужчина, угрожавший педагогу школы в Челябинске, записал видео с извинениями

В Челябинске задержан мужчина, который угрожал отрезать язык учительнице сына, женщина госпитализирована с инсультом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Правоохранители установили личность и задержали дебошира, который ворвался в класс математики челябинской школы № 71 и угрожал педагогу. Родитель одного из учеников кричал на женщину и обещал отрезать ей язык, если она будет запрещать его сыну разговаривать на иностранном языке.

«Глубоко сожалею о своих действиях. Прошу простить, понять и помиловать», — обратился к педагогу дебошир.

Конфликт закончился вызовом наряда Росгвардии. После произошедшего преподавателю стало плохо, женщина госпитализирована. По данным Telegram-канала «АЧН», женщина находится в отделении реанимации, у нее произошел инсульт.
На задержанного составлен протокол по статье «мелкое хулиганство». Теперь ему грозит до 15 суток ареста.

Ранее россиянин обвинил няню чужого ребенка в избиении своего сына.

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