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Подрывнику автомобиля в Москве продлили срок содержания под стражей

Суд оставил в СИЗО до 24 октября подорвавшего автомобиль в Москве Серебрякова

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил на месяц срок содержания под стражей Евгению Серебрякову, который обвиняется в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы в июле текущего года. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя и принял решение оставить фигуранта уголовного дела в СИЗО до 24 октября 2024 года.

24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову. По данным министерства внутренних дел РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. Серебряков успел уехать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. По информации МВД РФ, Серебряков действовал по заданию украинских спецслужб. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Росфинмониторинг включил Серебрякова в перечень террористов и экстремистов.

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