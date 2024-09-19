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Бакальчук рассказал на допросе, с чего начался конфликт со стрельбой

Бакальчук заявил, что приехал к офису WB, чтобы получить документы по слиянию

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав рассказал на допросе, что приехал накануне в офис компании в деловом комплексе «Романов Двор» в Москве, чтобы получить документацию о проведенной ранее сделке по слиянию Wildberries и Russ. Об этом сообщают «Известия».

По словам бизнесмена, он обратился к юристам, чтобы они могли оценить данную сделку и дать ей правовую оценку, так как он считает ее незаконной.

У входа в офис WB стояли около 15 полицейских, отметил Бакальчук. Предприниматель добавил, что рассказал силовикам о причине визита, и в какой-то момент началась перепалка между его спутником и представителем полиции.

«В этот момент я стоял и участвовал в переговорах. Разбилось стекло, но я не видел, кто разбил стекло», — сообщил он, отметив, что затем услышал хлопки, похожие на выстрелы.

Бакальчук добавил, что конфликт продолжался около 10 минут.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее в Wildberries назвали «верхом цинизма» действия адвокатов Бакальчука.

Все новости на тему:
Стрельба в офисе Wildberries
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