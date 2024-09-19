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В Новосибирске годовалый ребенок проглотил батарейку

kp.ru: в Новосибирске спасли ребенка, проглотившего батарейку

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Новосибирске годовалая девочка получила химический ожог пищевода, проглотив батарейку, ребенок неделю находился в отделении реанимации. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел, когда родители девочки отвлеклись — мать мыла посуду на кухне, а отец играл в компьютерные игры. Ребенок нашел батарейку, заснул ее в рот и проглотил.

Когда дочь начала плакать и беспокойно вести себя, взрослые обратились за экстренной медицинской помощью. В больнице медики подтвердили опасения родителей, в пищеводе маленькой пациентки обнаружили инородное тело. Батарейку удалось извлечь.

«Потом меня отправили домой, а дочь перевели в реанимацию. Так как степень химического ожога была 3А — это очень серьезно, в реанимации дочка пролежала неделю, я каждый день ходила в церковь — ставила свечку», — рассказала мать девочки.

Спустя неделю состояние пострадавшей стабилизировалось, девочку выписали на амбулаторное лечение.

Ранее в Томской области восьмимесячный ребенок проглотил две монеты.

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