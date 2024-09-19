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Врач рассказал, как уберечься от сахарного диабета

Врач Барсуков: начиная с 45 лет важно ежегодно проверять уровень сахара в крови

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Depositphotos

Чтобы предупредить сахарный диабет, важно регулярно проводить чек-ап организма или диспансеризацию. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил старший научный сотрудник отделения эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Илья Барсуков.

«Проверять уровень сахара в крови — обязательно, ежегодно с возраста старше 45 лет. Это вне зависимости есть ожирение или нет, всем подряд. Если есть избыточный вес и ожирение, то еще и с более молодого возраста», — отметил врач.

Также, по его словам, важно следить за питанием и регулярно заниматься спортом, чтобы не допускать появления лишнего веса.

В 2024 году ученые из Медицинской школы Кардиффского университета установили, что белки бактерий в редких случаях могут стимулировать иммунную систему атаковать клетки, вырабатывающие инсулин, тем самым приводя к развитию сахарного диабета первого типа. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCl).

Ранее врач назвал необычный способ снижения риска диабета.

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