Две россиянки пытались передать в СИЗО наркотики в тапочках

В Кемеровской области сотрудники полиции задержали двух женщин. Которые планировали передать наркотики в СИЗО, зелье они спрятали в подошве тапочек. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полицейские совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Кузбасса на одной из центральных улиц Кемерова остановили автомобиль Toyota, в котором находились две женщины. Силовики отрабатывали информацию о перевозке наркотических средств.

В ходе досмотра автомобиля, были обнаружены тапочки, в подошве которых были спрятаны свертки с гашишем общей массой около семи граммов. Кроме того, в ходе обыска арендованной подозреваемыми квартиры полицейские обнаружили и изъяли 19 упаковок с мефедроном общей массой почти 20 граммов. Установлено, что задержанные намеревались передать обувь, начиненную наркотиками, на территорию кемеровского СИЗО. В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело. Фигурантки заключены под стражу.

Ранее челябинская наркоторговка с сотней свертков с героином попалась полиции.