Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Две россиянки пытались передать в СИЗО наркотики в тапочках

В Кемерове две женщины пытались передать в СИЗО наркотики в тапочках

В Кемеровской области сотрудники полиции задержали двух женщин. Которые планировали передать наркотики в СИЗО, зелье они спрятали в подошве тапочек. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полицейские совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Кузбасса на одной из центральных улиц Кемерова остановили автомобиль Toyota, в котором находились две женщины. Силовики отрабатывали информацию о перевозке наркотических средств.

В ходе досмотра автомобиля, были обнаружены тапочки, в подошве которых были спрятаны свертки с гашишем общей массой около семи граммов. Кроме того, в ходе обыска арендованной подозреваемыми квартиры полицейские обнаружили и изъяли 19 упаковок с мефедроном общей массой почти 20 граммов. Установлено, что задержанные намеревались передать обувь, начиненную наркотиками, на территорию кемеровского СИЗО. В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело. Фигурантки заключены под стражу.

Ранее челябинская наркоторговка с сотней свертков с героином попалась полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами